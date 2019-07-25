شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» يبحثن أزمة الدروس الخصوصية في نظام الثانوية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن وزارة التربية والتعليم أكدت عدم أهمية واستفادة الطالب من الدروس الخصوصية في نظام الثانوية الجديد، مشيرة إلى أنه لا يوجد شرح في المدارس، متسائلة: «ما الحل؟».

وأوضحت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب أولياء الأمور حجزوا الدروس الخصوصية الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام الدراسي الجديد، وذلك لعدم حصول أبنائهم على شرح جيد داخل الفصول في المدارس وعدم استيعابهم بشكل كامل وهو ما أثار تخوفاتهم واضطروا للحصول على الدروس الخصوصية حتي ولو كانت لن تناسب النظام الجديد.

وأشارت عبير، إلى أن أولياء الأمور في حيرة وتشتيت وخوف على مستقبل أبنائهم، مطالبة الوزارة بالتشديد على المعلمين بضرورة الشرح داخل الفصول وتوضيح كافة الأمور للطلاب حتي يستوعبوا ويتفهموا طبيعة نظام التعليم الجديد ويتأقلموا معه وتدريبهم على طبيعية الأسئلة الجديدة، وكذلك تدريب المعلمين على النظام بشكل أكثر، وضرورة قيام الوزارة بإعداد نشرة أو كتيب يتضمن الطريقة الأفضل للمذاكرة والتعامل مع النظام الجديد والإعلان عن نظام الدراسة والمواد للصف الثاني الثانوي بالعام الجديد، مستطردة: «أولي ثانوي العام الدراسي المنتهي كانت تجريبية ونجاح ورسوب فقط، لكن الصف الثاني الثانوي في العام الجديد عليها درجات وتحدد مصير الطالب، وبالتالي لازم الوزارة تراعي ذلك وتواجه أي صعوبات أو أخطاء».

Advertisements

وناشدت عبير، الوزارة بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في الأسبوع الأول من العام الجديد حتي يستطيعوا التعامل معه وتلاشي ما حدث بالعام الماضي من تأخيره، ما تسبب في ارتباك وقلق وتوتر أولياء الأمور والطلاب.

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: «الكل بيدي دروس علشان الطالب يفهم المنهج إنما النظام الجديد مفيش مدرس مستوعبه بالدرجه الكافيه انه يشتغل بيه على الطلبه».

وأضافت ولي أمر أخرى: «طب المعلومه هتوصل للطالب ازاي والوزير بيقول كتاب المدرسه ده تتفسحوا فيه، نجيب منين المعلومه اللي ندخل بيها الامتحان، عايزين نماذج امتحانيه على شاكله الامتحان، الدروس الحصه تمنها انضرب ف 2و3، ارحمونا يافندم، ده غير انها بقت سبوبه، وعلي سنتين للتراكميه العبئ بقي زياده ع الأسرة المصرية».

واستكملت ولي أمر أخرى: «الوزاره بتاخد المدرسين تدربهم وبعدين المدرسين يشتغلوا بيه في درسهم الخصوصية ومفيش شرح في المدرسه فيلجأ الطالب للدروس الخصوصية».