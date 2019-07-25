شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتفقد مشروع وحدتي تحسين النافتا بالعامل المساعد بشركة «انربك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد مشروع وحدتي تحسين النافتا بالعامل المساعد بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير «انربك»، يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، ونائبه.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي حول المشروع، حيث أشار مسئولو الشركة إلى أنه تم إنشاء وحدة تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل المساعد لإستيعاب النافتا الثقيلة الناتجة من وحدة معالجة النافتا.

وأوضحوا أن المشروع يهدف إلى تعظيم إنتاج الشركة من الجازولين لتغطية الإحتياجات المتزايدة للسوق المحلية بزيادة مقدارها 700 الف طن سنوياً، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للوحدة إلى 100% بدلا من 75%، فضلاً عن إستهدافه رفع الطاقة الإنتاجية لوحدة إسترجاع الغازات وزيادة إنتاج البوتاجاز بمقدار 10 الاف طن/سنة، كما تمت الإشارة إلى أن المصنع ينتج به نحو 43% من بنزين 92 و95 على مستوى الجمهورية.

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وفيما يخص الموقف التنفيذي للمشروع، أكد مسؤولو الشركة أن إجمالي تكلفة المشروع وصلت إلى حوالي 219 مليون دولار (ما يعادل 3،054 مليار جنيه)، وأنه تم الإنتهاء بالكامل من جميع الأعمال الإنشائية والميكانيكية للمشروع، وتم التشغيل الفعلي للوحدة بالطاقة التصميمية الكاملة لها بتاريخ 18/9/2018 وذلك قبل موعد الانتهاء التعاقدي للمشروع بحوالي شهرين، كما أشاروا إلى أن إجمالي الزيادة في إنتاج الجازولين وصلت إلى حوالي 130 الف طن منذ بدء التشغيل.

وتم خلال الجولة التفقدية للمشروع، الإشارة إلى أنه تم إستكمال رفع كفاءة غرفة التحكم وتدريب القائمين بأعمال التحكم وإجراء إختبار الأداء لتحقيق النسبة المخططة، وذلك من خلال ما تم إتخاذه من إجراءات حيث تم الإنتهاء من إختبار تقييم الأداء بنجاح من الشركة الأمريكية صاحبة الرخصة في شهر أكتوبر 2018، وتم توقيع شهادة الإستلام الإبتدائي للأعمال لشركة إنبي في 30/10/2018، كما تم تدريب 24 شخصا من القائمين بأعمال التحكم في شهر نوفمبر 2018.

وفي ذات الصدد تم الإشارة إلى أنه تم إعداد الدراسة البيئية للمشروع وحصوله على الموافقات اللازمة قبل بدء التشغيل، حيث تم إعداد تقييم الأثر البيئي وتم الموافقة على المشروع بيئياً من قبل جهاز شؤون البيئة قبل بدء إنشاء المشروع.

وفي الوقت نفسه، تم التنويه خلال الجولة إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل طبقاً للتخصصات الفنية للمرور على المشروع ومراجعة مستندات مراقبة الجودة والتقارير الفنية، حيث تم تشكيل مجموعات مكونة من 8 أفراد في كل وردية على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة عملية التشغيل وتنفيذ أي ملاحظات مطلوبة من غرفة التحكم، ويتم تسجيل القراءات البينية في غرفة التحكم، وذلك للتأكد من تشغيل الوحدة طبقاً للمواصفات التصميمية والتشغيلية وبصورة آمنة.