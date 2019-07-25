شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم نتيجة امتحانات الدور الثانى الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019. Advertisements إذ بلغت نسبة النجاح بالمدارس 90.2%، وذلك بحضور محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم. وقال «عزب» إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى الدور الثانى (رسمي - منازل) بلغ 33209 طالب وطالبة وحضر منهم 30693. نجح 27711 طالب وطالبة، ووصلت نسبة النجاح إلى 90.2%، ليكون مجموع الناجحين فى الدور الأول والثانى 100973 طالب وطالبة بنسبة 97.1%.

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