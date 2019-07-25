شكرا لقرائتكم خبر عن «توفيق» يزور شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.. ويتفقد «محطة الدخيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الخميس، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات الحاويات والبضائع بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وكان في استقبال الوزير، اللواء ممدوح دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، واللواء مدحت عطية رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

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استمع الوزير إلى عرض تقديمي من رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، حول نشاط الشركة والطاقات الإنتاجية لمحطتي الدخيلة والإسكندرية اللتان تمتلكهما الشركة ومشروعاتها الاستثمارية وأوناش الأرصفة العملاقة، وأعمال تطوير الساحات.

وعقب ذلك، قام الوزير بجولة تفقدية في محطة حاويات الدخيلة استمع خلالها سيادته لشرح على الطبيعة لمراحل العمل وأسطول المعدات والأوناش العملاقة والمشروعات المنفذة، والموقف التنفيذي لمشروع تعميق الرصيف 96 بميناء الدخيلة. كما زار غرفة التخطيط والمتابعة لعمليات الشحن والتفريغ للحاويات.

والتقى خلال زيارته مع ممثلي اللجنة النقابية بالشركة، ووجه الوزير التحية لجميع العاملين بالشركة، مشيدًا بنتائج الأعمال المحققة، مؤكدًا ثقته في قدراتهم وكفاءتهم لتحسين الأداء.