شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين» تستضيف بطولة كأس مصر للشطرنج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت نقابة المهندسين حفل ختام فعاليات بطولة كأس مصر للشطرنج «رجال – سيدات»، وهي المرة الأولى التي تجري فيها البطولة داخل أروقة النقابة، واستمرت لمدة خمسة أيام، حيث افتتح المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، فعالياتها يوم 20 يوليو، وهو ما وافق مرور 125 عام على إنشاء الاتحاد المصري للشطرنج، كما أوضح المهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمشرف العام والمدير التنفيذي للبطولة.

واشار شفيق إلى حصول فريق النقابة على المركز الثالث في مجموعته، مضيفا أن مشاركة نقابة المهندسين في هذه الفعالية هي تجربة جديدة ومتميزة، لافتا إلى أن فريق النقابة سوف يشارك خلال الفترة القادمة في دوري الدرجة الأولى للشطرنج، مؤكداً أن نجاح التنظيم جهد جماعي وليس فردي، مشيدا بثقة الاتحاد المصري للشطرنج في نقابة المهندسين وقبولها رعاية وتنظيم البطولة، مشيرا إلى حرص هيئة مكتب النقابة على مواصلة التعاون مع الاتحاد.

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ووجه هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، الشكر لنقابة المهندسين ونقيبها وهيئة مكتبها على استضافة البطولة، والتنظيم الجيد لها والذي أشاد به الجميع، مشيرا إلى أن الاتحاد حريص على مواصلة التعاون مع النقابة، مؤكدا أن بطولة الكأس لهذا العام شهدت منافسات قوية ومستوى فني رائع.

فيما أشادت الدكتورة مني البودي، رئيس النشاط النسائي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، بتنظيم نقابة المهندسين للبطولة، وشهدت فعاليات الختام تسليم كأس البطولة لفريق مصر للتأمين «رجال»، والشرقية للدخان «سيدات» كما وزع المهندس مؤمن شفيق بعض شهادات التقدير مقدمه من النقابة لأعضاء مجلس ادارة الاتحاد على رأسهم، الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد، ولواء دكتور يوسف وصال نائب رئيس الاتحاد، وقدم درع النقابة للاتحاد.

وشهدت الاحتفالية أيضا تسليم درع الاتحاد لنقيب المهندسين تسلمه عنه المهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق، كما قام الدكتور هشام الجندي بتكريم شفيق. وأقيم حفل الختام بحضور أعضاء الاتحاد المصري للشطرنج، والمهندس أحمد شريف سعد المدير الفني لفريق النقابة، والمهندس عمرو عرجون المدير الإداري لفريق النقابة، وكان الاتحاد المصري للشطرنج، اعتمد فريق نقابة المهندسين بالدوري الممتاز، بعد لقاء هام جمع بين مهندس مؤمن شفيق وأركادي دفور كوفيتش، نائب رئيس وزراء روسيا الأسبق ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أبريل الماضي.

نقابة المهندسين تستضيف بطولة كأس مصر للشطرنج

نقابة المهندسين تستضيف بطولة كأس مصر للشطرنج

نقابة المهندسين تستضيف بطولة كأس مصر للشطرنج