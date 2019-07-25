شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته للإسكندرية.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية، بمنطقة مرغم، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك خلال زيارته التي رافقه خلالها وزراء الاستثمار والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، ونائبه.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى عرض بشأن الموقف التنفيذي المتعلق بمشروع مجمع الصناعات البلاستيكية، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع تم إنشاؤه لاستيعاب الصناعات المتوسطة نتيجة لاقبال المصنعين على الفكرة المنفذة بالمرحلة الاولي على مسطح ٢٥ فدانا، وأوضح العرض أنه تم موافاة محافظة الإسكندرية في منتصف شهر يونيو الماضي بقيمة مقايسات المرافق المطلوبة، ويتم حاليا الانتهاء من توصيلها، تمهيدا لطرح هذه الوحدات الصناعية للحجز.

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كما تمت الإشارة إلى أن الموقع العام للمرحلة الأولي للمشروع يتكون من 9 عنابر تتضمن 204 وحدات، وأنه جار الإنتهاء من أعمال السور الخارجي للمجمع.

وفي ختام العرض، نوه محافظ الاسكندرية إلى الموقف المالي لسداد قيمة مقايسات مرافق المشروع الخاصة بأعمال رصف مدخل المجمع وطريق البتروكيماويات الرئيسي، والخدمات المتعلقة بمياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، مضيفاً أن المحافظة قامت بالانتهاء من كافة إجراءات الدفع الإلكتروني لكافة جهات المرافق ومتابعة تنفيذ الأعمال.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ المشروع، مكلفاً بسرعة طرحه، مشيراً إلى أن مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، هو واحد من عدد كبير من المجمعات الصناعية التي سيتم طرحها تباعا، في إطار خطة الدولة حالياً للنهوض بالصناعة، وتعميق المكون المحلى.