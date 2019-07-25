اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء تعلن نتيجة الطعون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، نتيجة الطعون المقدمة للجنة ضد المرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر القادم.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عدد الطعون المقدمة ضد المرشحين على العضوبة بلغت 5 طعون تم قبول طعنين ورفض ثلاثة أخرين.

وأوضح أنه تم قبول الطعنين المقدمين من (الطبيب محمد كمال محمد دسوقي - الطبيب خالد مصطفى سليم) المرشحين على مقعد وسط الدلتا، ضد الطبيب إبراهيم الدهشوري، المرشح على ذات المقعد.

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وأشار إلى أنه تم رفض الطعن المقدم من الطبيب خالد مصطفى سليم، المرشح على مستوى الجمهورية، تحت السن ضد الطبيب أحمد حسين، المرشح على نفس المستوى، إلى جانب رفض الطعنين المقدمين من الطبيب أحمد رؤوف، المرشح على مقعد النقيب العام، والطبيب إيهاب عبدالمجيد لطفي، المرشح على مقعد قطاع القاهرة ضد الطبيبة منى مينا.

وأضاف عبدالحميد، أنه تم رفض كل الطعون المقدمة للنقابات الفرعية وعددها 4 كالتالي:.

- رفض الطعون المقدمة من كل من (رشاد محمد علي - عباس جابر عباس) المرشحين على مقعد نقيب أطباء قنا، ضد الطبيب أيمن خضاري، المرشح على ذات المقعد.

- رفض طعن الطبيب محمد رشاد، المرشح على مقعد نقيب أطباء قنا، ضد الطبيب حسن أبوالحسن سيد، المرشح على ذات المقعد.

- رفض الطعن المقدم من الطبيب محمود غريب، ضد الطبيب أحمد سعيد عثمان، المرشح على منصب نقيب أطباء القليوبية.

يذكر أن فتح باب التنازلات أمام المرشحين سواء على مقعد النقيب أو مقاعد العضوية، سيبدأ اليوم الخميس 25 يوليو ويستمر حتى 29 يوليو.