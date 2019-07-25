"الأعلى للإعلام": الانتهاء من التقرير السنوي لحرية الإعلام منتصف أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه من المقرر الانتهاء من التقرير السنوي للمجلس منتصف أغسطس المقبل، والذي يختص بحالة حرية الإعلام في مصر خلال العام الماضي.

وأضاف شوقي، لمصراوي، اليوم الخميس، أن الباب الأول من التقرير يختص بحالة الإعلام في مصر ويتضمن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها وطبيعتها مقارنة بالعام الماضي، كما يتضمن الفصل الأول وللمرة الأولى، استحداث باب يختص بوسائل التواصل الاجتماعي واستعراض أكبر المخالفات الموجودة بها، خاصة وأن المجلس يوجد تحت سلطته حاليًا صفحات التواصل الاجتماعي التي تتخطى 5 آلاف متابع.

وأشار شوقي، إلى أن الفصل الثاني يختص بمدى تمتع المصريين بإعلام حر يضمن لهم حرية الرأي والتعبير، كما يتضمن دراسة عن النقد واتجاهاته في جميع المطبوعات الورقية وأكثر القضايا التي شملتها المناقشات وتحليل مضمون يشمل اتجاهات النقد في الصحف المختلفة، وحجم مشاركة الصحف المملوكة للمجتمع، حيث تم إعداد الدراسة وفقًا لـ11 معيارًا.

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وتابع: "الفصل الثالث يشمل التقرير السنوي للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات الشكاوى في الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات ونسبهم مقارنة بالعام الماضي، وهو التقرير الذي يجري مراجعته حاليًا لإرفاقه بالتقرير السنوي ولم يتم الانتهاء منه بعد".

وأوضح أن الفصل الرابع يختص بنشاط المجلس وقرارته وزياراته التي أجراها في مختلف الأنشطة، فيما يشمل الفصل الخامس التدريب والدورات التي نظمها المجلس بالإضافة إلى خططه المستقبلية في مجال رفع الاحترافية لدى الإعلاميين.

وقال رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفصل السادس يتضمن الإجراءات التي اتخذها المجلس لتنظيم الإعلام ويحتوي على المعايير واللوائح والضوابط التي أصدرها المجلس وقراراته في هذا الشأن، بينما يتضمن الفصل السابع تقرير الأمانة العامة.