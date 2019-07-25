ضبط هارب من تنفيذ 21 حكم قضائي في قضايا تبديد وشيكات بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الامن بالمنيا القبض على هارب من تنفيذ 21 حكم قضائي في قضايا تبديد وشيكات. كانت قد تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا والصادر ضده عدد (21) حكم في قضايا "تبديد – شيك")، بإجمالي عقوبات حبس بلغ إجماليها (7 سنوات و 8 أشهر). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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