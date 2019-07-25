رئيس النقض يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو: "أزاحت الاستعمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أرسل المستشار عبد الله عصر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة النقض، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو.

وذكر المجلس في نص التهنئة، اليوم الخميس: "ثورة يوليو شملت المجتمع المصري بعدالة اجتماعية غير مسبوقة، وكان معينًا لا ينضب لثورات أزاحت الاستعمار الجاثم على شعوب العالم".

وواصل: "ندعو الله أن يحقق على ايديكم كل ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من عزة وكرامة وإباء، ويحفظ مصرنا الغالية بقيادتكم الحكيمة من كل مكروه وسوء. ووفقكم الله وسدد خطاكم".

