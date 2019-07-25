محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أرسل المستشار عبد الله عصر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة النقض، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو.
وذكر المجلس في نص التهنئة، اليوم الخميس: "ثورة يوليو شملت المجتمع المصري بعدالة اجتماعية غير مسبوقة، وكان معينًا لا ينضب لثورات أزاحت الاستعمار الجاثم على شعوب العالم".
وواصل: "ندعو الله أن يحقق على ايديكم كل ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من عزة وكرامة وإباء، ويحفظ مصرنا الغالية بقيادتكم الحكيمة من كل مكروه وسوء. ووفقكم الله وسدد خطاكم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النقض يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو: "أزاحت الاستعمار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.