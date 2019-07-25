5 سيدات وراء الإيقاع بنصاب القروض الوهمية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين عقب منحهم قروض متناهية الصغر والحصول على بصمتهم على العديد من إيصالات الأمانة خالية البيانات.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد من (5) سيدات من محافظة المنيا بقيام (عامل بمدرسة - مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا) بالنصب والاحتيال عليهن من خلال منحهن قروض متناهية الصغر والحصول على بصمتهن على العديد من إيصالات الأمانة خالية البيانات وإيهامهن بأن تلك الإيصالات أقساط شهرية "خلافاً للحقيقة"، وعقب ذلك قام بتهديدهن بموجب تلك الإيصالات، وإضافة مبالغ مالية ضخمة بها على خلاف المبالغ المالية المسلمة إليهن.

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أكدت التحريات صحة الواقعة، كما أضافت بقيام المتحر عنه بارتكاب وقائع مماثلة ومنح العديد من المواطنين قروض متناهية الصغر بالمخالفة للقانون، ولم يتقدموا للإبلاغ خشية شكايتهم بموجب إيصالات الأمانة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره (4500 أربعة آلاف وخمسمائة جنيه) حصيلة نشاطه الإجرامي، وكذا عدد (2) كشف مدون بهما أسماء ضحاياه، ومبالغ القروض الحاصلين عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.