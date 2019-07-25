استغاثة طالب تُوقع الشرطي المزيف في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عنصر إجرامي قام بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والاحتيال على الموطنين وسرقة متعلقاتهم.

الواقعة بدأت أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم استغاث بهم أحد المواطنين (طالب، 19 سنة، مقيم بالجيزة) ، وقرر بأنه حال سيره بشارع كورنيش النيل بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" وادعى أنه أحد أفراد الشرطة، وطلب منه إبراز تحقيق شخصيته والهاتف المحمول خاصته، وأثناء ذلك قام بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

على الفور تم تتبع خط سير هروب المتهم، وأمكن ضبطه (عاطل - 33 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة - سبق اتهامه في 9 قضايا آخرهم قضية "سرقة بالإكراه") وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بانتحاله صفة فرد شرطة بقصد الاستيلاء على متعلقات المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.