قتل والده بسبب الكيف .. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مسن في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات العثور على جثة مواطن داخل مسكنه بالقاهرة وضبطت مرتكب الواقعة.

تلقى العميد محمد مصطفى مأمور قسم السيدة زينب، بلاغًا بوفاة أحد الأشخاص بأحد العقارات؛ بالانتقال والفحص عُثر على جثة أحد الأشخاص (بالمعاش 74 سنة-مقيم بمحل البلاغ) وبها عدة إصابات.

وبسؤال نجله (موظف -مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) اتهم شقيقه، 31 سنة، مقيم محل البلاغ سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم "سلاح بدون ترخيص") بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما لسوء سلوك الأخير.

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تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ضم اللواء إيهاب الحفناوي نائب المدير العام والعميد عمرو محسب مفتش المباحث، أسفرت جهوده عن إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة.

وتمكن الرواد أحمد الصباغ وأحمد خلف وخالد جبر ومهند خليل ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه بتاريخ الواقعة حدثت مشاجرة بينه وبين والده (المجني عليه) بسبب سوء سلوكه وإدمانه تعاطي المواد المخدرة فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بالتعدي عليه مستخدماً سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بنهر النيل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.