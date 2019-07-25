مسجلان في زي عمال مكافحة الحشرات.. انتحلوا صفتهم لسرقة مشغولات ذهبية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين بأسيوط قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين وانتحالهم صفة عاملين بشركة لمكافحة الحشرات لسرقة الشقق السكنية.

تلقى قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغًا من أحد المواطنين (بالمعاش) أنه أثناء تواجده بمسكنه بدائرة القسم فوجئ بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة مبيدات حشرية، حضرا لتطهير مسكنه وقاما بالدلوف للشقة محل سكنه وعقب انصرافهما اكتشف سرقة بعض المشغولات الذهبية.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ثلاثة عاطلين-لهم معلومات جنائية مسجلة).

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما (جهاز رش مبيدات حشرية-سائل مبيدات - 2 كارنيه بذات الصفة المنتحلة -مبلغ مالي -2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وأضافا بارتكابهم واقعتين مماثلتين بدائرة قسمي أول وثان أسيوط وعدة وقائع أخرى ببعض المحافظات بذات الأسلوب، والتصرف في المسروقات بالبيع لدى تجار مصوغات بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، جارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وإعادة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.