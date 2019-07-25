محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب على 4 مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية.
ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (4 مواطنين - مقيمين بالغربية) ضد (مالك محل أسماك، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، سبق اتهامه في قضية سرقة متنوعة) بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (285 ألف جنيه) بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأسماك مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه لم يفي بما
وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم وضبط بحوزته (سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال - قطعة من مخدر الحشيش)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، كما أفاد بأن السلاح الأبيض بقصد الدفاع، ومخدر الحشيش بقصد التعاطي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بحجة استثمارها في تجارة الأسماك.. ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بالغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.