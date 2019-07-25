ضبط سيده لاتهامها بالنصب على أحد الأشخاص لتعيينه بجهة حكومية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية، إحدى السيدات بالإسماعيلية، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالجهات الحكومية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغًا من (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) ضد (مالكة محل أجهزة كهربائية ومنزلية-مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية-مطلوب التنفيذ عليها في حكم قضائي صادر ضدها في قضية تبديد) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره (50 ألف جنيه)، نظير تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بالإسماعيلية، مدعيةً نفوذها وعلاقاتها بالمسئولين بتلك الجهة، إلا أنها لم تفي بما وعدت به وامتنعت عن رد المبلغ المالي للشاكي. عقب تقنين الإجراءات تم استدعائها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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