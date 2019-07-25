الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بترقية اسم الشهيد عمر القاضي لرتبة نقيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بترقية الشهيد ملازم أول عمر إبراهيم مروان القاضي، ضابط الأمن المركزي -استثنائيا- إلى رتبة نقيب.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية رقم 1092 لسنة 2019، بترقية "القاضي" لرتبة نقيب اعتبارًا من 5 يونيه الماضي.

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واستشهد "القاضي"، خلال الهجوم الإرهابي، الذي استهدف كمين البطل 14 في شمال سيناء، فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، في يونيو الماضي.

وشُيعت جنازة الشهيد، 5 يونيو الماضي، في جنازة عسكرية بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحضور عدد من قيادات الأمنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.