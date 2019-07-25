ضبط أدوية خاصة بعلاج السرطان محظور تداولها بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص؛ لترويج أدوية محظور تداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، عرض وبيع عامل توصيل طلبات، مقيم في إمبابة بالجيزة، الأدوية الخاصة بعلاج مرض سرطان الثدي المستوردة والمهربة جمركيًا وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها بالمخالفة لأحكام القانـون.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته 3 عبوات خاصة بعلاج مرض سرطان الثدي محظور تداولها داخل البلاد وغير مسددة عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كما تم ضبط مشرف شركة صيدليات بدائرة قسم شرطة قصر النيل، مقيم في منطقة العجوزة بالجيزة، وبحوزته 4 عبوات خاصة بعلاج مرض سرطان الثدي ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية أيضًا من ضبط صيدلي بصيدلية بدائرة قسم شرطة عابدين، مقيم فى مركز الفشن ببنى سويف، وعثر بداخل الصيدلية على 3 عبوات أدوية خاصة بعلاج مرض سرطان الثدي ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تم ضبط موزع ملابس جاهزة، مقيم في دائرة قسم شرطة الشرابية، حال وجوده بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزته 3 عبوات أدوية خاصة بعلاج مرض سرطان الثدي ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.