مصر | هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية.. سقوط عنصر إجرامي في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية.. سقوط عنصر إجرامي في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا والصادر ضده (21) حكم فى قضايا "تبديد – شيك").. بإجمالى عقوبات حبس بلغ إجماليها (7 سنوات و8 أشهر).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ومتعددى الأحكام..