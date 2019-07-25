مصر | "خطف الموبايل وجري".. سقوط عاطل انتحل صفة شرطي بعد سرقته طالبًا بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطف الموبايل وجري".. سقوط عاطل انتحل صفة شرطي بعد سرقته طالبًا بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغاث أحد المواطنين بقوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتبين أنه (طالب - سن 19 - مقيم بالجيزة)، وقرر بأنه حال سيره بشارع كورنيش النيل بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" وادعى أنه أحد أفراد الشرطة، وطلب منه إبراز تحقيق شخصيته والهاتف المحمول خاصته، وأثناء ذلك قام بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهم، وأمكن ضبطه (عاطل - سن 33 – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة - سبق اتهامه في 9 قضايا آخرهم قضية "سرقة بالإكراه") وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بانتحاله صفة فرد شرطة بقصد الاستيلاء على متعلقات المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.