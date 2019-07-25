مصر | "هشغلهالكوا في الأسماك".. ضبط تاجر استولى على 285 ألف جنيه من المواطنين بالغربية

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من 4 مواطنين - مقيمين بالغربية ضد (مالك محل أسماك - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية - سبق اتهامه في قضية سرقة متنوعة) بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (285 ألف جنيه) بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأسماك مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم وضبط بحوزته (سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال - قطعة من مخدر الحشيش).

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، كما أفاد بأن السلاح الأبيض بقصد الدفاع، ومخدر الحشيش بقصد التعاطي، واتُخذت الإجراءات القانونية.