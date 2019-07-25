مصر | "شغالين في شركة مبيدات حشرية".. كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شغالين في شركة مبيدات حشرية".. كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بأسيوط بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وانتحالهما صفة عاملين بشركة لمكافحة الحشرات لسرقة الشقق السكنية.

وتلقى قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من أحد المواطنين بالمعاش، 68 سنة، أنه أثناء تواجده بمسكنه بدائرة القسم فوجئ بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة مبيدات حشرية، حضرا لتطهير مسكنه ودخلا للشقة محل سكنه وعقب انصرافهما اكتشف سرقة بعض المشغولات الذهبية.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة عاطلين - لهم معلومات جنائية مسجلة.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط اثنين منهم وبحوزتهما "جهاز رش مبيدات حشرية- سائل مبيدات - 2 كارنيه بذات الصفة المنتحلة - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب.

وأكدا ارتكابهم واقعتين مماثلتين بدائرة قسمى أول وثان أسيوط وعدة وقائع أخرى ببعض المحافظات بذات الأسلوب، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى تجار مصوغات بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وإعادة المسروقات، واتُخذت الإجراءات القانونية.