مصر | "بتوفرلهم شغل".. "الأموال العامة" تضبط صاحبة محل أجهزة كهربائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بتوفرلهم شغل".. "الأموال العامة" تضبط صاحبة محل أجهزة كهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط إحدى السيدات بالإسماعيلية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالجهات الحكومية.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغا من أحد الأشخاص من الإسماعيلية ضد مالكة محل أجهزة كهربائية ومنزلية مطلوب التنفيذ عليها فى حكم قضائى صادر ضدها فى قضية تبديد بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على 50 ألف جنيه نظير تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بالإسماعيلية مدعيةً نفوذها وعلاقاتها بالمسئولين بتلك الجهة إلا أنها لم تفى بما وعدت به وامتنعت عن رد المبلغ المالى للشاكى، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعائها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.