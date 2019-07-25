أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى العجمي العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى العجمي العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدبولي مشيداً بالمستشفى: يضاهي في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم مشروع إنشاء وتجهيز مستشفي العجمي العام، يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، ونائبه.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلي عرض تفصيلي بشأن مشروع إنشاء مستشفي العجمي العام وتجهيزه وتوريد الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، حيث أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلي أن أعمال تنفيذ المشروع بدأت منذ نوفمبر 2014 وحتي تاريخه، موضحة أن التكلفة الإنشائية للمستشفي تقدر بمبلغ 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلي 400 مليون جنيه.

Advertisements

وأوضحت الوزيرة أن مستشفي العجمي المركزي ستقدم الخدمة الطبية لجميع الفئات العمرية في مختلف التخصصات الطبية طبقاً لمعايير الجودة الصحية، وبأسعار مناسبة لجميع المقيمين بمحافظة الإسكندرية.

ولفتت إلي أن المستشفى تتضمن تخصصات طبية متنوعة وفي مقدمتها، قسم الإستقبال والطوارىء الذي يحتوي علي غرفة عمليات طوارئ للعمليات الجراحية الصغرى ذات الطابع الطارئ، وقسم الحوادث، وقسم الغسيل الكلوي، وقسم الجراحة سواء العامة أو التخصصية، فضلاً عن غرف الرعاية(العناية العامة، وعناية القلب)، إلي جانب غرف العمليات حيث يوجد بالدور الخامس 4 غرف عمليات كبرى، وبالدور الثاني ايضاً غرفة عمليات مخصصة لعمليات قسطرة القلب وتركيب الدعامات ولعمليات القلب المفتوح.

وأشاد رئيس الوزراء بالمستشفى الذى يضاهى فى إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى، مؤكدا أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصري.