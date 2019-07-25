أخبار مصر | أيمن عبدالمجيد: لا يوجد سوى صحيفة واحدة متخصصة في مجال الصحة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبدالمجيد: لا يوجد سوى صحيفة واحدة متخصصة في مجال الصحة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مقرر لجنة التدريب بالاتحاد العام للصحفيين العرب، إن مصر بها ٥٥٦ إصدارًا صحفيًا قومية وخاصة وحزبية تتنوع ملكيتها، من بينهم ٢٠ صحيفة يومية.

وأضاف خلال كلمته بالدورة التدريبية الإقليمية التي تقام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين العرب حول دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الخاطئة في مجال الصحة النفسية المقامة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ يوليو الجاري، أنه وفقًا لدراسة مسحية أجريت في شهر يونيو الماضي، وجد أنه ليس هناك صحيفة متخصصة في مجال الصحة في مصر سوى مجلة "طبيبك الخاص" الصادرة عن مؤسسة دار الهلال.

وأشار الى أن جميع الصحف مختصة بالسياسة والاقتصاد والفن، وعلى مستوى التحرير يوجد رؤساء للأقسام وهيكل للمحررين لكل قسم، بينما يوجد محرر فقط مختص بتغطية اخبار وزارة الصحة، ويتولى تحرير البيانات والأخبار دون التطرق بعمق، حيث تغيب فكرة التحقيق وسلاسل الحوارات بما يغوص في اعماق القضايا الصحية.

وأضاف أنه أطلقت في مصر مبادرة ١٠٠ مليون صحة في أكتوبر ٢٠١٨ وتستمر حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٩ والتأمين الصحي الشامل، في استراتيجية تسعى نحو بناء الانسان صحيا وجسديا. وأكد أن هذه المبادرة تشمل العمل على المسح المصري الشامل للمواطنين كافة، حيث قامت الوزارة بفحص ٥٠ مليون مواطن فوق سن ١٨ عاما، للقضاء على فيرس "c" وتحقق انجاز كبير بالقضاء على طوابير العلاج، ليتم الانتقال إلى مرحلة الاكتشاف المبكر للمرض من خلال قوافل تزور ٢٧ محافظة مصرية، ومن يثبت أنه مصاب يمنح العلاج مجانًا.

وتابع: "فِي هذه المبادرة شقين؛ أحدهما وقائي والآخر علاجي، فالفحص المجاني متاح لخمسين مليون مواطن مقيمون على أرض مصر والآن بدأ فحص الأطفال في المدارس لسبعة ملايين طفل دون سن ١٨ عاما، ومن يتم اكتشاف إصابته يتم إبلاغ أهله والتعامل مع المرض دون إعلامه".