أخبار مصر | اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء تعلن نتيجة الطعون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء تعلن نتيجة الطعون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، نتيجة الطعون المقدمة للجنة ضد المرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها- الجمعة 11 أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عدد الطعون المقدمة ضد المرشحين على العضوبة، بلغت 5 طعون تم قبول طعنين ورفض 3 طعون.

وجاءت النتيجة كالتالي:

قبول الطعنيين المقدمين من قبل كلا من الطبيب محمد كمال محمد دسوقى والطبيب خالد مصطفى المرشحبن على مقعد وسط الدلتا، ضد الطبيب إبراهيم الدهشورى المرشح على ذات المقعد.

وتم رفض الطعن المقدم من الطبيب خالد مصطفى سليم المرشح على مستوى الجمهورية تحت السن ضد الطبيب احمد حسين المرشح على نفس المستوى.

كذلك رفضت الطعنين المقدمين من الطبيب أحمد رؤوف المرشح على مقعد النقيب العام والطبيب ايهاب عبد المجيد لطفى المرشح على مقعد قطاع القاهرة ضد الطبيبة منى مينا.

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أما الطعون المقدمة للنقابات الفرعية - وعددها أربعة- كلها تم رفضها كالتالى:

تم رفض الطعون المقدمة من كلا من الطبيب رشاد محمد على والطبيب عباس جابر عباس المرشحين على مقعد نقيب اطباء قنا ضد الطبيب ايمن خضارى المرشح على ذات المقعد.

رفض طعن الطبيب محمد رشاد المرشح على مقعد اطباء قنا ضد الطبيب حسن ابوالحسن سيد المرشح على ذات المقعد.

رفض الطعن المقدم من الطبيب محمود غريب ضد الطبيب أحمد سعيد عثمان المرشح على منصب نقيب أطباء القليوبية.

جدير بالذكر أن فتح باب التنازلات للمرشحين سواء على مقعد النقيب أو العضوية سيبدأ غدا الخميس 25 يوليو ويستمر إلى 29 يوليو.