أخبار مصر | "أطباء" البحيرة تحتفل بيوم الطبيب البحرواي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أطباء" البحيرة تحتفل بيوم الطبيب البحرواي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت نقابة أطباء البحيرة، بيوم الطبيب البحرواى حيث تم تكريم الأطباء المحالين للمعاش عام 2018وايضا تكريم الطبيب المثالى على مستوى المستشفيات والادارات الصحية فى البحيرة.

وحضر الحفل من النقابة العامة كل من الدكتور اسامة عبد الحى، وكيل النقابة، والدكتور محمد سلام، ودكتورة منى مينا، ودكتور ايهاب الطاهر، اعضاء المجلس.

وعرض فى الاحتفالية فيلم بيت الأطباء الذي عرض نشأة نقابة اطباء البحيرة وسيرة النقباء الذين تولوا مقعد النقيب بداية من الدكتور كامل ياسين، الى الدكتور محمد منيسي، النقيب الحالي.