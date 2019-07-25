أخبار مصر | "الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة" و"المدينة" تستقبل 1715 حاجاً مصرياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة" و"المدينة" تستقبل 1715 حاجاً مصرياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى مساء أمس الأربعاء، 1715 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 774 حالة مرضية بمكة المكرمة، و941 حالة في المدينة المنورة، لافتًا إلى أن 8 حالات دخلت المستشفيات السعودية ، فيما غادرت حالتان بعد تمام شفائهما، وما زالت هناك 6 حالات تتلقي العلاج اللازم حتى الآن، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لحالتين بأحد مستشفيات السعودية، وتلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يوميًا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.