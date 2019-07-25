أخبار مصر | طلاب 7 كليات طبية يتألقون في "التدريب الصيفي" تحت سقف 57357

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب 7 كليات طبية يتألقون في "التدريب الصيفي" تحت سقف 57357 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، التدريب الصيفي، والذي يقوم به قسم التعليم والتطوير بالمستشفى، وذلك لطلبة 7 كليات، وهي الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، الطب البيطري، العلوم، والزراعة، والتمريض، من عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وأتاحت المستشفى 7 برامج تدريبية للمتدربين، وهي بنك الدم، ومكافحه العدوى، وتوعية وتثقيف المرضى، والتغذية العلاجية، وبنك الأنسجة، وسلامة الغذاء، والصيدلة الإكلينيكية، وذلك بهدف تنمية المهارات وإثقال الخبرات المستقبلية، والعناية بصحة الأطفال مرضى السرطان، وتعريفهم بالجديد عن المستشفى من حيث الطاقة الاستيعابية، والخدمات، والتقنيات الحديثة، والبحث العلمي، والتوعية بخطورة مرض السرطان للحد منه مستقبلا.

وقالت الدكتورة أية نصار، مدير التعليم والتطوير بمستشفى 57357، أن المستشفى لها باع طويل في التدريب لكافة التخصصات العاملة في المهن الطبية، حيث تهدف خلال رحلة كفاحها، إلى تطوير شكل التعليم الطبي والطب بشكل عام في مصر، مراعية احتياجات المرضى للمتابعة المستمرة عقب الشفاء، وخاصة في آية إجراءات صحية تطرأ على صحتهم، مما يعني فرصة تبديل الألم إلى أمل، بسبب العمل ضمن فريق متكامل ومتجانس، هدفه صحة المريض.