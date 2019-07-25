أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد مشروع وحدتي تحسين النافتا بالعامل المساعد بشركة "أنربك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد مشروع وحدتي تحسين النافتا بالعامل المساعد بشركة "أنربك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، بتفقد مشروع وحدتي تحسين النافتا بالعامل المساعد بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير "انربك"، يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، ونائبه.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلي عرض تفصيلي حول المشروع، حيث أشار مسئولو الشركة إلي أنه تم إنشاء وحدة تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل المساعد لإستيعاب النافتا الثقيلة الناتجة من وحدة معالجة النافتا.

وأوضحوا أن المشروع يهدف إلي تعظيم إنتاج الشركة من الجازولين لتغطية الإحتياجات المتزايدة للسوق المحلية بزيادة مقدارها 700 الف طن سنوياً، بالإضافة إلي رفع الطاقة الإنتاجية للوحدة إلي 100% بدلا من 75%، فضلاً عن إستهدافه رفع الطاقة الإنتاجية لوحدة إسترجاع الغازات وزيادة إنتاج البوتاجاز بمقدار 10 الاف طن/سنة، كما تمت الإشارة إلى أن المصنع ينتج به نحو 43% من بنزين 92 و95 على مستوى الجمهورية.

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وفيما يخص الموقف التنفيذي للمشروع، أكد مسئولو الشركة أن إجمالي تكلفة المشروع وصلت إلي حوالي 219 مليون دولار (ما يعادل 3,054 مليار جنيه)، وأنه تم الإنتهاء بالكامل من جميع الأعمال الإنشائية والميكانيكية للمشروع، وتم التشغيل الفعلي للوحدة بالطاقة التصميمية الكاملة لها بتاريخ 18/9/2018 وذلك قبل موعد الانتهاء التعاقدي للمشروع بحوالي شهرين، كما أشاروا إلي أن إجمالي الزيادة في إنتاج الجازولين وصلت إلي حوالي 130 الف طن منذ بدء التشغيل.

وتم خلال الجولة التفقدية للمشروع، الإشارة إلي أنه تم إستكمال رفع كفاءة غرفة التحكم وتدريب القائمين بأعمال التحكم وإجراء إختبار الأداء لتحقيق النسبة المخططة، وذلك من خلال ما تم إتخاذه من إجراءات حيث تم الإنتهاء من إختبار تقييم الأداء بنجاح من الشركة الأمريكية صاحبة الرخصة في شهر أكتوبر 2018، وتم توقيع شهادة الإستلام الإبتدائي للأعمال لشركة إنبي في 30/10/2018، كما تم تدريب 24 شخصا من القائمين بأعمال التحكم في شهر نوفمبر 2018.

وفي ذات الصدد تم الإشارة إلي أنه تم إعداد الدراسة البيئية للمشروع وحصوله علي الموافقات اللازمة قبل بدء التشغيل، حيث تم إعداد تقييم الأثر البيئي وتم الموافقة علي المشروع بيئياً من قبل جهاز شئون البيئة قبل بدء إنشاء المشروع.

وفي الوقت نفسه، تم التنويه خلال الجولة إلي أنه تم تشكيل مجموعات عمل طبقاً للتخصصات الفنية للمرور علي المشروع ومراجعة مستندات مراقبة الجودة والتقارير الفنية، حيث تم تشكيل مجموعات مكونة من 8 أفراد في كل وردية علي مدار 24 ساعة،وذلك لمتابعة عملية التشغيل وتنفيذ أي ملاحظات مطلوبة من غرفة التحكم، ويتم تسجيل القراءات البينية في غرفة التحكم، وذلك للتأكد من تشغيل الوحدة طبقاً للمواصفات التصميمية والتشغيلية وبصورة آمنة.