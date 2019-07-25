شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة.

وقالت الرئاسة، في بيان صحفي، الخميس، إنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن لاحقًا.

كانت وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قد ذكرا أن الرئيس نقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.

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وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس، البالغ 92 عامًا، إلى المستشفى خلال شهر واحد.

وذكرت إذاعة «موزاييك» وصحيفة «الشروق» أن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي.

وقال حافظ نجل الرئيس السبسي إنه نقل للمستشفى العسكري إثر «توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية».

كان السبسي نقل في حالة حرجة، يونيو المنصرم، للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه.

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