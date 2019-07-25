شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تكشف تفاصيل «حصاد مرحلة البناء في 90 يوم» خلال العام المالي الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا حول نتائج المشروعات المنفذة خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٨ /٢٠١٩ والتسعة أشهر الأولي منه تحت عنوان «حصاد مرحلة البناء في 90 يوم» في كافة القطاعات، وذلك استكمالًا لما أعلنته الوزارة مؤخرًا من مؤشرات قطاعي الري والنقل عن الربع الثالث من العام ذاته.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تصريحات صحفية، الخميس، حرص الوزارة على رصد ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية المستهدفة، موضحة أن هذا التقرير يعكس حرص الحكومة على إعلاء مبدأ شفافية متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم بتنفيذها سنوياً، كما يوثق في الوقت ذاته حجم الجهود التي بذلتها الحكومة والإنجازات التي وصلت إليها جراء تلك الجهود في تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة وتطوير وتحسين مستوي معيشة المواطن المصري.

وقالت «السعيد» إن «الحكومة تسعي دائماً إلى إيلاء المشروعات والبرامج التي تهتم بالمواطن أعلي درجات الأهمية، وتضعها على رأس أولويات الخطط التنموية»، مضيفة أن إصدار كل تلك التقارير والمؤشرات يأتي في إطار مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية التي طالما نادت بها الحكومة المصرية وذلك بدعم من القيادة السياسية.

وحول مؤشرات حصاد مرحلة البناء، أعلنت «السعيد» أن الدولة استطاعت الانتهاء التام من تنفيذ ١٥٩٠ مشروعا بتكلفة كلية بلغت ٣٩٥ مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من العام ٢٠١٩/٢٠١٨ وذلك بمعدل ١٨ مشروعاً يومياً، مضيفة أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة خلال الربع الثالث فقط من العام ٢٠١٨ /٢٠١٩ بلغ ٤١٣ مشروعا بتكلفة ٨٢.٠١ مليار جنيه.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المشروعات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالي 18 /2019 والتسعة أشهر الأولي منه وفقاً للقطاعات، حيث استهل التقرير ما تم في مجال الطاقة وذلك بالانتهاء من تنفيذ 82 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 63.5 مليار جنيه، لتصل نسبة قطاع البترول منها 75% بعدد خمسة مشروعات بتكلفة بلغت 47.558 مليار جنيه خلال الربع الثالث، ليصبح بذلك عدد المشروعات المنفذة للقطاع خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 12 مشروعا بتكلفة بلغت 266.798 مليار جنيه وقطاع الكهرباء بنسبة 25% بعدد 77 مشروعاً بتكلفة بلغت 15.97 مليار جنيه خلال الربع الثالث ليصل بذلك عدد المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر لـ 192 مشروعا بتكلفة بلغت 68.23 مليار جنيه.

وشملت مشروعات الربع الثالث لقطاعي البترول والكهرباء توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 334 ألف وحدة سكنية، وإحلال الغاز الطبيعي محل 6 ملايين أسطوانة غاز، وتوفير 549 ألف عداد مسبق الدفع، وإضافة 527 كم لشبكة الكهرباء، وتحويل 168 كم من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.

وفيما يخص القطاعات المرتبطة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، ذكر تقرير وزارة التخطيط أنه تم الانتهاء من تنفيذ 56 مشروعا بتكلفة كلية بلغت 15.219 مليار جنيه لقطاع الإسكان خلال الربع الثالث، ليصل بذلك عدد المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر 216 مشروعا بتكلفة 38.08 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات بقطاع النقل بتكلفة بلغت 783.9 مليون جنيه في الربع الثالث و22 مشروعا عن التسعة أشهر بتكلفة بلغت 10.45 مليار جنيه.

تضمنت مشروعات القطاعين وفقاً للتقرير عن الربع الثالث إنشاء 22.5 ألف وحدة سكنية، وتطوير 3 مناطق عشوائية و702 سوق عشوائية، وإضافة 406 كم لشبكة الصرف الصحي، وتجديد وصيانة 980 كم من شبكة السكك الحديدية، وكهربة إشارات بأطوال 6 كم، وتطوير 20 مزلقاناً بنظام التحكم الآلي.

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وفيما يخص مجال الأمن المائي أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 76 مشروعا باستثمارات بلغت 757.2 مليون جنيه بقطاع الري خلال الربع الثالث ليصل بذلك عدد المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر 201 مشروع بتكلفة 1.75 مليار جنيه، وضمت مشروعات الربع الثالث تغطية ترع ومصارف وحماية شواطئ بأطوال 11 كم، وتطوير 16 مأخذا ومسقى، وحفر وتطوير 35 بئراً وخزانا أرضيا، وفرت 7.5 مليار م3 من المياه يستفيد منها 60 ألف فدان، وتطوير شبكات الري لحوالي 4.2 ألف فدان، وإنشاء وإحلال شبكات صرف مغطى لحوالي 18.5 ألف فدان.

وتابع التقرير استعراض المشروعات التي نفذتها الحكومة، لافتاً إلى قطاعات التعليم والثقافة والآثار والأزهر الشريف، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 130 مشروعا بالتربية والتعليم بتكلفة كلية بلغت 768.4 مليون جنيه في الربع الثالث من العام المنتهي 2018 /2019، و426 مشروعا بتكلفة 2.59 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ مشروعين بتكلفة بلغت 41.4 مليون جنيه فيما يخص قطاع التعليم العالي بالربع الثالث، وتسعة مشروعات بتكلفة 122 مليون جنيه خلال التسعة أشهر، إلى جانب الانتهاء من ثلاثة مشروعات بتكلفة 145 مليون جنيه خلال الربع الثالث لقطاع الآثار، وعشرة مشروعات بتكلفة 217 مليون جنيه خلال التسعة أشهر فضلاً عن تنفيذ تسعة مشروعات لقطاع الثقافة بتكلفة بلغت 169 مليون جنيه خلال الربع الثالث، ليصل بذلك عدد المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولي من 2018 /2019 حوالي 14 مشروعا بتكلفة 265 مليون جنيه.

وتابع التقرير: تم الانتهاء من تطوير 25 معهداً أزهرياً بتكلفة بلغت 179.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث ليصبح عدد المشروعات المنفذة له خلال التسعة أشهر 42 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه.

وتضمنت مشروعات تلك القطاعات وفقاً للتقرير عن الربع الثالث من العام المالي المنتهي إنشاء 1739 فصلا جديدا، وتوفير 308 آلاف جهاز تابلت لطلاب الثانوية العامة، وتزويد 1111 مدرسة ثانوي بشبكات الإنترنت الداخلية والفايبر، إلى جانب إنشاء مدرسة جديدة للتعليم الياباني، كما تم إنشاء امتداد مبني العناية المركزة بمستشفيات جامعة قناة السويس بتكلفة 40 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة سوهاج بتكلفة 1.4 مليون جنيه، وافتتاح 7 قصور ثقافة جديدة.

كما تناول التقرير المشروعات الخاصة بقطاعات المالية والتجارة والصناعة حيث تم تنفيذ مشروع ترميم وصيانة ورفع كفاءة 15 مقرا لمأموريات الضرائب العقارية بتكلفة بلغت 6.3 مليون جنيه لقطاع المالية عن الربع الثالث، ليصبح إجمالي المشروعات المنفذة للقطاع عن التسعة أشهر 33 مشروعا بتكلفة 52 مليون جنيه، وفيما يخص المشروعات المنفذة لقطاع التجارة والصناعة ذكر التقرير تنفيذ سبعة مشروعات بتكلفة 115.55 مليون جنيه خلال الربع الثالث، لتصل المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر 8 مشروعات بتكلفة 118 مليون جنيه.

كما تضمن التقرير تطوير عدد ٥ محاكم بتكلفة مليون جنيه تقريبا.

وحول برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، أشار التقرير إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 5 مشروعات في محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية بلغت 39.6 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المنتهي ليصبح إجمالي المشروعات المنتهية خلال التسعة أشهر من العام 2018/ 2019 حوالي 12 مشروعا بتكلفة بلغت 115 مليون جنيه.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن توزيع المشروعات التي تم تنفيذها خلال الربع الثالث وفقاً للمحافظات جاء كالتالي لتحظي محافظة أسيوط على رأس المحافظات من حيث عدد المشروعات بإجمالي 40 مشروعا بتكلفة 1.59 مليار جنيه، جاءت بعدها محافظة أسوان بعدد 37 مشروعا بتكلفة 2.34 مليار جنيه ثم البحيرة بعدد 27 مشروعا بإجمالي تكلفة 388.2 مليون جنيه، تليها محافظة سوهاج بعدد 26 مشروعا بتكلفة 457.46 مليون جنيه والفيوم والإسكندرية بعدد 24 و20 مشروعا لكل منهما على التوالي بتكلفة 244.7 مليون جنيه و322.4 مليون جنيه .

ووفقاً للتقرير، سجلت محافظة الجيزة أعلي تكلفة بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة 9.688 مليار جنيه، والقاهرة بعدد 21 مشروعا وتكلفة 5.729 مليار جنيه والبحر الأحمر بعدد 12 مشروعا بتكلفة 2.620 مليار جنيه تلتها محافظة القليوبية بـ 19 مشروعا بتكلفة 2.32 مليار جنيه ثم دمياط بتسعة مشروعات بتكلفة 1.88 مليار جنيه والشرقية بتكلفة 1.545 مليار جنيه لعدد 20 مشروعا، وجاءت محافظتا بني سويف ومطروح بعدد مشروعات سبعة وتسعة مشروعات لكل منهما بتكلفة بلغت 864.6 مليون جنيه و279.1 مليون جنيه على التوالي، وأضاف التقرير أن عدد المشروعات المشتركة بين المحافظات بلغ 11 مشروعا بتكلفة بلغت 50.613 مليار جنيه.