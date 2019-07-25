شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الصحفيين العرب»: «الصحة» ملف مهم جدًا.. وتناول قضاياه ينفع المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، إن التدريب ركيزة أساسية لتطوير قدرات الصحفيين، وملاحقة مستجدات التكنولوجيا الحديثة، ويعزز من دور الإعلام التنموي.

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وأضاف «اللامي» خلال فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية التي تنظمها لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بمدينة شرم الشيخ، الخميس: «نهتم في الأمانة العامة، إلى جانب الدفاع عن الحريات الصحفية بالوطن العربي، بالعمل على تعزيز وتطوير القدرات المهنية عبر برامج تدريبية، تعظم من دور الإعلام في النقد البناء، ودفع عجلة التنمية في الأوطان»، مؤكدًا أن «الصحة من القضايا بالغة الأهمية بشقيها الوقائي والعلاجي، ومن مهام الإعلام التعاطي مع القضايا الصحية بما يعود بالنفع على المجتمعات، خاصة بالعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول العديد من القضايا الصحية، كالتي تناولتها الدورة، وهي قضايا الإعاقة، فذوو الإعاقة أشخاص أصحاب قدرات خاصة يمكن دمجهم في مجتمعاتهم وتمكينهم من العمل والإنجاز وعيش حياة كريمة».

وأشاد بالمشاركة الكبيرة للنقابات العربية، التي لبت دعوة الاتحاد، حيث يشارك متدربون من ١١ دولة عربية، في الدورة التي تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن قيادات بالاتحاد وأعضاء لجنة التدريب، برئاسة سالم الجهوري عضو الأمانة العامة.

وأعرب رئيس الاتحاد عن دعمه الكامل لأنشطة لجنة التدريب، متمنيًا لمجلسها مواصلة تنظيم فعاليات ناجحة.