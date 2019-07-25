شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء تدريب الأئمة بـ«الوطنية للإعلام» في دورة تنمية المهارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، يبدأ السبت المقبل تدريب المجموعة الأولى بدورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، حيث سيتم تدريب عدد خمسة عشر من الأئمة على مدار أسبوع.

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وصرح حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن هذه الدورة هي الأولى من نوعها، والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع وزارتي الأوقاف والتعليم العالي، حيث تشارك الهيئة الوطنية للإعلام في التدريب العملي للأئمة على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم، والتي تُمكِّنهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

وأعرب «زين» عن تفاؤله بأن تؤتي هذه الدورة ثمارها وتحقق أهدافها بوجود دعاة على قدر كبير من الخبرة في التناول الإعلامي لتعاليم الدين وإيصال رسالة صحيحة إلى المستمع والمشاهد، كما أضاف «زين» أن نجاح هذه التجربة الأولى سيدعم بالتأكيد استمرارية عقد تلك الدورات.

وسوف يتم تدريب الأئمة بـ«الوطنية للإعلام»، من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون، على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال وأيضاً التدريب العملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت على الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات والتدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، كما تعقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل استديوهات «الوطنية للإعلام».