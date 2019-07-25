شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد لمحافظ الجيزة بشأن المنطقة المحيطة بالمتحف المصري (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادرة صباح اليوم، قرارا لمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، بشأن المنطقة المحيطة بالمتحف المصري، بإعلانها منطقة إعادة تخطيط. وللاطلاع على نص القرار:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد لمحافظ الجيزة بشأن المنطقة المحيطة بالمتحف المصري (نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.