شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بـ«أبوالوفا» في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بدء التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بمنطقة أبوالوفا جنوب الأحياء، ضمن مشروع متكامل مكون من سوق تجارية وحضانات ووحدة صحية لخدمة المواطنين بالمنطقة، وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، ومسؤولي الإدارة الصحية بالمدينة، والدكتورة فايزة سليمان، مدير عام الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالجيزة، ومسؤولي جهاز المدينة ومجلس الأمناء.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم إنشاء الوحدة الصحية على مساحة 684.5م2، وتكلفة قدرها نحو 7.5 مليون جنيه، ويشتمل مبنى الوحدة الصحية على دور أرضى بمساحة 283م2، والدور الأول بمساحة 290م2، وغرف السطح بمساحة 45م2، ومسطح مكشوف لخدمة المعاقين بمساحة 35م2، مشيراً إلى أن الوحدة الصحية تم تجهيزها على أعلى مستوى، ومتوافر بها أحدث الأجهزة وفريق طبي مدرَّب.

وأضاف رئيس الجهاز أن الوحدة تقدم العديد من الخدمات الطبية في مجال التطعيمات والخدمات الوقائية للأطفال ومتابعة صحة الطفل، وهي مكونة من عيادة لخدمة طب الأسرة والتنظيم، وغرفة للعلاج الطبيعي، وغرفة للطوارئ، وسيتم عمل الإسعافات الأولية للحالات الطارئة وتحويلها إلى المستشفى إذا استدعى الأمر ومعمل للتحاليل.