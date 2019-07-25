شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية الشهيد ملازم أول عمر القاضي إلى رتبة نقيب (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الخميس، قرارًا بترقية اسم الشهيد ملازم أول عمر إبراهيم القاضي، الضابط بقوة الأمن المركزي سابقا، استثنائيًّا إلى رتبة نقيب.
جاء نص القرار في عدد «الوقائع المصرية» الصادرة صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترقية الشهيد ملازم أول عمر القاضي إلى رتبة نقيب (نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.