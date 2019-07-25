شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية الشهيد ملازم أول عمر القاضي إلى رتبة نقيب (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الخميس، قرارًا بترقية اسم الشهيد ملازم أول عمر إبراهيم القاضي، الضابط بقوة الأمن المركزي سابقا، استثنائيًّا إلى رتبة نقيب.

جاء نص القرار في عدد «الوقائع المصرية» الصادرة صباح اليوم.