شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» ترد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادرة صباح اليوم، الخميس، قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ12 مواطنا مصريا. وللاطلاع على نص القرار:

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