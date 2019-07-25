شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يقرر إبعاد «محمد حسين» خارج البلاد (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر وزير الدخلية، محمود توفيق، إبعاد مواطن لبناني يدعى محمد حسين شرى، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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جاء القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم.

وللاطلاع على نص القرار: