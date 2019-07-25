أخبار مصر | نصائح من "التضامن" لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح من "التضامن" لحجاج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، بعض النصائح لحجاج الجمعيات الأهلية لاتباعها خلال رحلة الحج بالأراضي المقدسة للعمل على راحتهم.

وننشر النصائح والإرشادات التوعوية لوزارة التضامن وخاصة مع سفر أول وثاني فوج لحجاج الجمعيات نقدم لكم أهم التوصيات الطبية وهي كالآتي:

1- اعتماد تناول وجبات صغيرة طوال اليوم وليست كبيرة لتجنب التخمة التى قد تسبب الإجهاد أثناء الطواف وبذل الجهد الجسدي.

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2- مراعاة غسل اليدين قبل وبعد الأكل.

3 - الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه وغسلها جيدًا قبل تناولها.

4- عدم تناول الطعام المكشوف.

5- حفظ الأطعمة خاصة اللحوم فى ثلاجة، وتحاشى حفظها مدة تتجاوز 24 ساعة.