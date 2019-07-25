أخبار مصر | برعاية "المهندسين".. ختام فعاليات بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال-سيدات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية "المهندسين".. ختام فعاليات بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال-سيدات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت النقابة العامة للمهندسين، حفل ختام فعاليات بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات" وهو الحدث الاول من نوعه داخل اروقة النقابة، والذي أستمر لمدة خمسة أيام.

وافتتح المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين فعاليات البطولة يوم السبت 20 يوليو الجاري وهو اليوم الذي وافق "مصادفة" مرور 125 عام علي إنشاء الإتحاد المصري للشطرنج كما أوضح المهندس مؤمن شفيق امين الصندوق، المشرف العام والمدير التنفيذي للبطولة، مشيرا إلى حصول فريق النقابة على المركز الثالث في مجموعته لافتا النظر إلى أن مشاركة نقابة المهندسين في هذه الفعالية هي تجربة جديدة ومتميزة

لافتا أن فريق النقابة سوف يشارك خلال الفترة القادمة في دوري الدرجة الأولى للشطرنج.

وأكد أن نجاح التنظيم جهد جماعي وليس فردي، مشيدا بثقة الأتحاد المصري للشطرنج في نقابة المهندسين و قبولها رعاية وتنظيم البطولة، مشيرا لحرص هيئة مكتب النقابة على مواصلة التعاون مع الاتحاد.

ومن جانبه وجه هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، الشكر لنقابة المهندسين ونقيبها وهيئة مكتبها على استضافة البطولة والتنظيم الجيد لها، والذي اشاد به الجميع مشيرا إلي أن الإتحاد المصري للشطرنج حريص كل الحرص على مواصلة التعاون مع النقابة، لافتا إلي أن بطولة الكأس لهذا العام شهدت منافسات قوية ومستوى فني رائع.

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وكما اشادت الدكتوره مني البودي رئيس النشاط النسائي وعضو مجلس إدارة الاتحاد بتنظيم نقابة المهندسين للبطولة.

وشهدت فعاليات الختام تسليم كأس البطولة لفريق مصر للتأمين "رجال" والشرقية للدخان سيدات.

كما قام مهندس مؤمن شفيق بتوزيع بعض شهادات التقدير مقدمه من النقابة لأعضاء مجلس ادارة الاتحاد على رأسهم الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد ولواء دكتور يوسف وصال نائب رئيس الاتحاد، وكذلك تقديم درع نقابة المهندسين للاتحاد.

وشهدت الاحتفالية ايضا تسليم درع الإتحاد لنقيب المهندسين تسلمه عنه المهندس مؤمن شفيق امين الصندوق، كما قام الدكتور هشام الجندي بتكريم شفيق المشرف العام والمدير التنفيذي لنادي النقابة واعطائه درع الإتحاد.

وأقيم حفل الختام بحضور أعضاء الأتحاد المصري للشطرنج والمهندس احمد شريف سعد "المدير الفني لفريق النقابة" والمهندس عمرو عرجون المدير الإداري لفريق النقابة.

جدير بالذكر أن اعتماد فريق نقابة المهندسين بالاتحاد آلمصري للشطرنج بالدوري الممتاز، جاء بعد لقاء هام جمع بين مهندس مؤمن شفيق و أركادي دفور كوفيتش نائب رئيس وزراء روسيا الأسبق ورئيس الإتحاد الدولي للشطرنج والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أبريل الماضي.