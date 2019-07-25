أخبار مصر | "مدبولي": مجمع مرغم الصناعي واحد من مجمعات صناعية سيتم طرحها تباعا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": مجمع مرغم الصناعي واحد من مجمعات صناعية سيتم طرحها تباعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية، بمنطقة مرغم، بمحافظة الإسكندرية، اليوم، وذلك خلال زيارته التي رافقه خلالها وزراء الاستثمار والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، ونائبه.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلي عرض بشأن الموقف التنفيذي المتعلق بمشروع مجمع الصناعات البلاستيكية، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع تم إنشاؤه لاستيعاب الصناعات المتوسطة نتيجة لإقبال المصنعين على الفكرة المنفذة بالمرحلة الاولي على مسطح ٢٥ فدانا، وأوضح العرض أنه تم موافاة محافظة الإسكندرية في منتصف شهر يونيو الماضي بقيمة مقايسات المرافق المطلوبة، ويتم حاليا الانتهاء من توصيلها، تمهيدا لطرح هذه الوحدات الصناعية للحجز.

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كما تمت الإشارة إلى أن الموقع العام للمرحلة الأولي للمشروع يتكون من 9 عنابر تتضمن 204 وحدات، وأنه جار الإنتهاء من أعمال السور الخارجي للمجمع.

وفي ختام العرض، نوه محافظ الاسكندرية إلي الموقف المالي لسداد قيمة مقايسات مرافق المشروع الخاصة بأعمال رصف مدخل المجمع وطريق البتروكيماويات الرئيسي، والخدمات المتعلقة بمياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، مضيفاً أن المحافظة قامت بالانتهاء من كافة إجراءات الدفع الإلكتروني لكافة جهات المرافق ومتابعة تنفيذ الأعمال.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ المشروع، مكلفاً بسرعة طرحه، مشيراً إلى أن مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، هو واحد من عدد كبير من المجمعات الصناعية التى سيتم طرحها تباعا، فى إطار خطة الدولة حالياً للنهوض بالصناعة، وتعميق المكون المحلى.