أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بـ"التضامن": انطلاق ثالث أفواج حجيج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بـ"التضامن": انطلاق ثالث أفواج حجيج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم يشهد إنطلاق ثالث الافواج متجها للمدينة المنورة يحمل 826 حاجا من محافظات السويس ودمياط وبورسعيد و الجيزة والجمعيات المركزية.

وأطمأنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى وصول الفوج الأول والثاني للحجيج بالمدينة المنورة أمس وقيام لجان المطار بتسهيل الإجراءات وعمليات نقل الحجيج للفنادق، وتمت عمليات التسكين بالفنادق مع التشديد على بذل كل الجهود الممكنة وتسخير جميع الطاقات والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم واداء الشعائر المقدسة.

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وأعلن عبد الموجود عن بدء أعمال غرفة العمليات المركزية على أن تتلقى التقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج ومتابعة عمليات التفويج والتسكين، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء 9 عيادات بمقر اقامة الحجيج لتوفير كافة الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة وأن مقر البعثة سيكون بفندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة.

وناشد رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الأجتماعي، الحجيج إلي إتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى والإلتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان، كما يقوم المشرفين باستقبال الحجاج بالمطارات وتسهيل إجراءاتهم، حيث تم إختيار 270 مشرف بواقع مشرف لكل 45 حاجا منهم 10 مشرفات، وسيتم عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم فى السعودية للتوعية باداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تتوالى الأفواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو وسيتم سفر أولى الأفواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو على ان ينتهى عمل الجسر الجوى لنقل 12 ألف حاج مع آخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس القادم.