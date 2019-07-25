أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مجمع الصناعات "مرغم 2" بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد مجمع الصناعات "مرغم 2" بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية "مرغم 2"، بمحافظة الإسكندرية.

واستمع مدبولي إلى شرح حول مجمع الصناعات مرغم من حيث مساحته والهدف منه.

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ويقام المشروع على مساحة 51 فدانًا، ويضم 204 وحدات بمسطح 144م، ويهدف الى خلق فرص عمل للشباب وتوفير مناخ جيد للاستثمار.

ويُعد المشروع صرحا صناعيا هاما ينضم إلى المشروعات الصناعية بالإسكندرية، مما سيسهم في إتاحة المزيد من الوحدات الإنتاجية أمام صغار المستثمرين.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع تل تكس للغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بالاسكندريه للاطمئنان على سير العمل والإنتاج .