أخبار مصر | 'الصحفيين العرب': يجب استثمار ثورة التكنولوجيا في الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب': يجب استثمار ثورة التكنولوجيا في الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سالم الجهوري رئيس لجنة التدريب بالاتحاد العام للصحفيين العرب، أن الاتحاد يهتم بالتقريب بين زملاء وزميلات المهنة من خلال الدورات التدريبية، لافتًا إلى أنه في ظل المتغيرات اليومية التي تتجه إلى الإعلام الجديد، تبرز أهمية استثمار الثورة في مجال الاتصالات، من أجل تطوير هذه المهنة، وتتنوع الدورات التدريبية في ظل التركيز على التخصص.

وأضاف خلال افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية الأولى في مجال قضايا الصحة، والتي تدور فعالياتها بشرم الشيخ، أن الدورة التي انطلقت تأتي ضمن برنامج وضعته لجنة التدريب لتنفيذ هذه الدورة مع منظمة الصحة العالمية، مثمنا اهتمام رئيس الاتحاد بتنظيمها.

وأكد أنه من المتفق عليه لدى الجميع، أن الصحة تعد أثمن الغايات التي يمكن أن تتحقق لدى الإنسان وهي الرهان الذي تقوم عليه الأمم، كونها مطلب أساسي لنمو الشعوب وتقدمها، معربا عن تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة مصدرًا ملهمًا، لتزويد المتدربين بالمعارف اللازمة لتصحيح العديد من المفاهيم، والاستفادة من التجارب الناجحة، من خلال الدور الإعلامي الذي يمكنهم تقديمه في المرحلة المقبلة.