أخبار مصر | 'الصحفيين العرب': يجب استثمار ثورة التكنولوجيا في الإعلام

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وأضاف خلال افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية الأولى في مجال قضايا الصحة، والتي تدور فعالياتها بشرم الشيخ، أن الدورة التي انطلقت تأتي ضمن برنامج وضعته لجنة التدريب لتنفيذ هذه الدورة مع منظمة الصحة العالمية، مثمنا اهتمام رئيس الاتحاد بتنظيمها.
وأكد أنه من المتفق عليه لدى الجميع، أن الصحة تعد أثمن الغايات التي يمكن أن تتحقق لدى الإنسان وهي الرهان الذي تقوم عليه الأمم، كونها مطلب أساسي لنمو الشعوب وتقدمها، معربا عن تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة مصدرًا ملهمًا، لتزويد المتدربين بالمعارف اللازمة لتصحيح العديد من المفاهيم، والاستفادة من التجارب الناجحة، من خلال الدور الإعلامي الذي يمكنهم تقديمه في المرحلة المقبلة.