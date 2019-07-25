أخبار مصر | رئيس الوزراء يزور المنطقة الحرة بالعامرية في مستهل زيارته إلى الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يزور المنطقة الحرة بالعامرية في مستهل زيارته إلى الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاملات مصنع مفروشات يستقبلن مدبولي بالزغاريد.. ورئيس الوزراء يجرى حوارا مفتوحا مع العمال

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: تطوير المنطقة الحرة بالاسكندرية ضمن اول عملية تطوير للمناطق الحرة الحالية منذ 1970 .. واعمال الميكنة بهم تتم وفق احدث النظم العالمية

د.سحر نصر: خطة الوزارة تتضمن انشاء 7 مناطق حرة جديدة في إطار التوسع بكافة المحافظات بما يساهم في إتاحة فرص العمل

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، الخميس بزيارة المنطقة الحرة بمنطقة العامرية، حيث كان فى استقباله الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الاسكندرية، ونائبه أحمد جمال.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول العمل بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، والتى تضم 393 مشروعا يبلغ حجم رؤوس أموالها 4.6 مليار دولار وبلغت التكاليف الاستثمارية نحو 10.3 مليار دولار وتساهم هذه المشروعات فى توفير نحو 50 الف فرصة عمل، وتضم المنطقة مصانع تعمل فى صناعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبترولية وصناعة الاجهزة الكهربائية، وحققت المنطقة الحرة بالاسكندرية صادرات خلال الـ6 شهور الأولى من عام 2019 بنحو 4.8 مليار دولار فيما حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال ال 6 شهور الأولي من العام الحالى.

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وتفقد رئيس الوزراء، خلال زيارته مصنع شركة "نايل لينين جروب"، والذى يعمل فى انتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة وتبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل به 1354 شخصا، حيث تعالت أصوات زغاريد العاملات فى استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه.

وأجرى مدبولى حوارا مع العاملين فى المصنع سألهم فيه عن مؤهلاتهم ورواتبهم وعدد ساعات العمل، وأبدى سعادته بحماس العاملين لزيادة الانتاج، مؤكدا أن مصر لن تبنى سوى بالجهد والعمل والانتاج.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه يتم حاليا تطوير المنطقة الحرة بالإسكندرية ضمن خطة لإعادة تطوير المناطق القائمة بالتوازي مع إنشاء مناطق جديدة حيث يجري العمل على تطوير المناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية وهى أول عملية تطوير للمناطق الحرة منذ عام ١٩٧٠ أى ما يزيد عن نصف قرن مع مراعاة التوزيع الجغرافى للمناطق الحرة فى بورسعيد واسكندرية والقاهرة و هو ما ينطبق أيضا على المناطق الحرة الجديدة، موضحة أن أعمال ميكنة المناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم والمعايير العالمية من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة انهاء الاجراءات بشكل غير مسبوق، مع ميكنة اجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين ادارات المنطقة المختلفة واحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة لتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد، ووضع ضوابط توضح حق الدولة وحق المستثمر، ونموذج موحد وتحديث لكل العقود وربط المنطقة الحرة بمركز خدمات المستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن خطة الوزارة تتضمن ايضا انشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، وذلك في اطار هدف الوزارة تحقيق توزيع جغرافي عادل في إطار خططها للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بكافة المحافظات بما يساهم في إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها ولذلك فإن المناطق الجديدة والتي يجري العمل بها موزعة على كافة أقاليم الجمهورية في الصعيد والدلتا وقناة السويس وبشكل يتوازي مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.

كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع موظفى المنطقة الحرة شدد خلاله على ضرورة تيسير الاجراءات وبذل الجهود لإعطاء صورة إيجابية للمستثمرين عن مناخ الاستثمار فى مصر، عبر خدمات مميكنة وسريعة، مع البعد عن البيروقراطية، كما استمع مدبولى إلى مقترحات عدد من المستثمرين الموجودين بالمنطقة لإنهاء خدماتهم، والذين أشادوا بما يحدث من تطوير فى المنظومة.

الجدير بالذكر ان عدد المناطق الحرة الحالية يبلغ 9 مناطق، وتعمل الوزارة علي انشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022 حيث تبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال العام الماضى حققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.