أخبار مصر | رئيس الوزراء يجري حوارًا مع إحدى العاملات بمصنع نيل جروب للغزل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يجري حوارًا مع إحدى العاملات بمصنع نيل جروب للغزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حوارًا مع إحدى العاملات بمصنع نيل جروب للغزل والنسيج خلال تفقده المصنع بالمنطقة الحرة بالإسكندرية.

وقام مدبولي، بسؤالها عن راتبها وعدد الساعات التي تعملها بالمصنع، كما قام بسؤالها عن معيشتها وهل الراتب يكفي معيشة الحياة.

وكان قد استقبل العاملون بالمصنع مدبولي بالزغاريد والتحية، واستمع رئيس الوزراء لشرح حول عمل المصنع وعدد العمالة به.

وتساءل عن المنتجات التي يصنعها المصنع وهل هي برندات خاصة بالمصنع أم تصنيع فقط كما تسأل عن الأسعار والخامات المستخدمة.