أخبار مصر | نقيب الصحفيين يشارك في افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية الأولى في مجال قضايا الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين يشارك في افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية الأولى في مجال قضايا الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أهمية التخصص في مجال الصحة عمومًا والصحة النفسية خصوصًا، في عالم أصبح معقدًا ومتشابكًا وأشد احتياجًا إلى المتخصصين في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية الأولى في مجال قضايا الصحة، والتي تدور فعالياتها بشرم الشيخ، اليوم، بالتعاون بين اتحاد الصحفيين العرب ومنظمة الصحة العالمية، بمشاركة 11 دولة عربية.

وتوجه "رشوان" بالشكر إلى القائمين الدورة بكل الشكر على اختيار هذا الموضوع، وعلى رأسهم مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، متمنيًا استمرار هذه الدورات ذات الطابع التخصصي، ومعربًا عن تمنيه أن تحظى مدينة شرم الشيخ بثلث الدورات مما يعقدها الاتحاد العام للصحفيين العرب.