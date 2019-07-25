أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مصنع نيل تكس بالإسكندرية والعاملات يستقبلنه بـ"الزغاريد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد مصنع نيل تكس بالإسكندرية والعاملات يستقبلنه بـ"الزغاريد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع تل تكس للغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بالإسكندرية؛ للاطمئنان على سير العمل والإنتاج.

واستقبلت العاملات بالمصنع "مدبولي" بالزغاريد والتحية، واستمع رئيس الوزراء لشرح حول عمل المصنع وعدد العمالة به.

وتساءل عن المنتجات التي يصنعها المصنع وهل هي برندات خاصة بالمصنع أم تصنيع فقط، وعن الأسعار والخامات المستخدمة.

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واستهل "مدبولي" زيارته إلي الإسكندرية بتفقد المنطقة الحرة ودار حضانة لأبناء العاملين، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتفقد "مدبولي" مشروع مرغم ٢ كما يتفقد وحدة النافتا لتعديل البنزين بشركة انريك، ويتفقد أيضا مستشفى العجمي.

كما سيتفقد رئيس الوزراء مشروع بشائر الخير ومشروع تطوير ترعة المحمودية "شريان الأمل".