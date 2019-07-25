أخبار مصر | السبت.. بدء تدريب الائمة بـ'الوطنية للإعلام' بدورة تنمية المهارات الإعلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. بدء تدريب الائمة بـ'الوطنية للإعلام' بدورة تنمية المهارات الإعلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ السبت المقبل، الهيئة الوطنية للإعلام، في تدريب المجموعة الأولى بدورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة بمقر الهيئة؛ حيث سيتم تدريب عدد خمسة عشر من الأئمة على مدار أسبوع، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح حسين زين رئيس الهيئة، بأن هذه الدورة هي الأولى من نوعها، والتي تأتي فى إطار التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الأوقاف والتعليم العالي؛ حيث تشارك الهيئة في التدريب العملي للأئمة على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون، وذلك بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم، والتي تمكنهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر فى مواجهة الأفكار المتطرفة التس تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

وأعرب "زين" عن تفاؤله بأن تؤتي هذه الدورة ثمارها وتحقق أهدافها بوجود دعاه على قدر كبير من الخبرة في التناول الاعلامي لتعاليم الدين، وإيصال رسالة صحيحة للمستمع و للمشاهد، مؤكدًا أن هذه التجربة الاولى سيدعم استمرارية عقد تلك الدورات.

وتابع: "سوف يتم تدريب الأئمة بالهيئة من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون علي فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي، والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت، واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وأيضًا تدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت علة الشاشة، والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات، والتدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية، من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، كما تعقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل ستديوهات الهيئة.